LIVE Berrettini-Rinderknech 1-2 | US Open 2023 in DIRETTA | match equilibrato in quest’avvio

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Non passa la risposta di rovescio del francese. 30-0 Altro punto rapido conquistato con il servizio dall’azzurro. 15-0 Prima vincente per. 1-2 GAME! Altro rovescio colpito un po’ troppo distante dal campo dall’azzurro, il suo colpo non passa la rete: il transalpino rimane avanti nel punteggio in questo primo set. 40-30 Passa con il cross di dritto il numero 36 del mondo. 40-15 Altro errore con la risposta di rovescio per l’azzurro. 30-15 Non passa il dritto in corsa di. 15-15 Servizio, dritto e smash vincente per il francese. 0-15 Sotterra il dritto in rete. 1-1 GAME! Decolla via il passante di dritto di, l’azzurro tiene il primo turno di ...