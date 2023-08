LIVE Berrettini-Rinderknech 0-1 | US Open 2023 in DIRETTA | inizia il match dell’azzurro

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Servizio, dritto e smash vincente per il francese. 0-15 Sotterra il dritto in rete. 1-1 GAME! Decolla via il passante di dritto di, l’azzurro tiene il primo turno di battuta. 40-30 Martella con il dritto, infilatoin contropiede. 30-30 Servizio a uscire vincente per il romano. 15-30 Troppo indietro con i piedi, il suo dritto si stampa sulla rete. 15-15 Si rifà immediatamente l’azzurro con il primo ace del. 0-15 Perde il controllo del dritto. 0-1 GAME! Altro rovescio diche non oltrepassa la rete, il francese...

In campo anchee Arnaldi : giocheranno rispettivamente contro i francesi Rinderknech e Fils . Nel torneo femminile attesa per Bronzetti e Trevisan . Segui la diretta della ...Giornata azzurra agli US Open: Sinner vola al 3° turno dopo aver battuto Sonego nel derby azzurro con i parziali di 6 - 4, 6 - 2, 6 - 4. Più tardi- Rinderknech, chiude Arnaldi - Fils. Gli US Open sono in diretta su SuperTennis, canale 212 del telecomando ...US OPEN,ASPETTA RINDERKNECH, numero 36, incontrerà invece per la prima volta Arthur Rinderknech, numero 73. "Sto ritrovando i miei meccanismi, sto riconoscendo delle situazioni ...

Berrettini-Rinderknech LIVE. Sinner al 3° turno Sky Sport

Jannik Sinner oggi contro Lorenzo Sonego agli Us Open 2023. Matteo Berrettini in campo come Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. Tanti italiani impegnati nella quarta giornata dell'US Open, tutti da se ...Il derby fra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, che si incontrano per la terza volta quest'anno, apre il programma di giovedì sul Louis Armstrong ...