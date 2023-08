LIVE Atletica | Diamond League Zurigo in DIRETTA | Tamberi quarto nell’alto con 2 28! Re secondo nei 400

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.48: Nei 1500 Nuguse vince il 1500 con 3’30?49,posto per il britannico Kerr con 3’30?51, terzo il keniano Kipsang con 3’20?85 20.48. errore perche chiude alposto! Una buona gara comunque per l’azzurro che ha tenuto tutto per il terzo tentativo a 2.28, poi ha sbagliato di poco 2.31 ed è arrivato un po’ scarico a 2.33 20.47: Barshim supera 2.33 al primo tentativo 20.46: CHE FINALE DELLO STATUNITENSE NUGUSE! Vince i 1500 sul filo di lana all’interno per gentile concessione di Kerr che forse non si è accorto del suo ritorno 20.45: C’è un altro Kerr, Josh, in testa ai 1500. Non si prospetta un grande tempo 20.43: KERR SUPERA 2.33 E FA SEGNARE IL NUOVO RECORD AUSTRALIANO! 20.43: Si ferma a 6.90 Furlani al...