LIVE Atletica | Diamond League Zurigo in DIRETTA | rivincita tra Tamberi e Barshim!

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming della tappa di– La presentazione della tappa di– La lettera di Gianmarcoalla squadra italiana – Marcell Jacobs in gara a Xiamen Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladella undicesima tappa della2023 in programma ain Svizzera. A quattro giorni dalla fine del Mondiale, va in scena uno dei meeting più attesi e importanti allo assoluto. Attesi 14 vincitori del titolo individuale a Budapest e in tutto saranno al via 6 atleti italiani, preceduti ieri nell’asta ...