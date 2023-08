Lite durante l’asta per il Fantacalcio | 15enne accoltellato | rischia l’amputazione di una gamba

Giàla notte la polizia aveva ricevuto una relazione di un uomo a terra dove poi ... Quando è scoppiata la, la vittima era con la sua fidanzata.Un ambulante ha accoltellato due turisti in Salento dopo unasul prezzo degli articoli esposti,...anche i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze di altre persone presentiil fatto.Più indietro nel tempo si trovano più assenze che presenze per Silvio Berlusconi (premier per ben 10 Forum), il contrario per Romano Prodi (primo ministrocinque Ambrosetti). Di sicuro, la ...

15enne accoltellato, lite durante asta per il fantacalcio Agenzia ANSA

E' stato accoltellato al culmine di una lite scoppiata durante l'asta per il fantacalcio il 15enne gravemente ferito ieri, prima della mezzanotte, nel quartiere Ponticelli di Napoli. (ANSA) ...Volano stracci tra Vladimir Luxuria e Selvaggia Lucarelli sui social. Le due si sono attaccate a vicenda a causa di un commento dell'opinionista in riferimento ad una città che sta visitando. Infatti, ...