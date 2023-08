L’italiana MM progetterà la linea 1 della nuova Metropolitana di Tel Aviv

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 31 agosto 2023) Dalla M1 di Milano alla M1 di Tel, MM Spa – insieme ai partner Dana Engineering, Yaniv Zohar Engineering e Levy-Shtark Zilberstein Consulting Engineering – si è classificata al primo postogara internazionale per il progetto1, la prima delle tre nuove linee diche saranno costruite nella città israeliana. L’appalto, messo a bando da NTA–Metropolitan Transit System Ltd (ente governativo per lo sviluppo dei trasporti), riguarda i servizi di ingegneria, dalla progettazione alla Direzione Lavori e collaudoM1, con supervisione dell’intera commessa. MM giunge a questo importante risultato dopo un processo terminato lo scorso 4 luglio in Israele, con i colloqui finali davanti alla commissione tecnica, proprio lo stesso giorno ...