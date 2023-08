(Di giovedì 31 agosto 2023) La“è stata tenuta fin dalla nascita in uno stato di prolungata incertezza sulla sua identità personale”, e “i tribunali italiani hanno fallito nell’adempiere all’obbligo di prendere una decisione rapida per stabilire il rapporto giuridicocon il padre biologico“. È il contenutosentenzala Corte europea deiumani di Strasburgo, secondo cui lo Stato italiano hadi una bambina,nel 2019 in Ucraina con il ricorso alla, impedendo il riconoscimento legale del rapporto di filiazione con il padre biologico, e facendo di lei un’. L’ha stabilito la Corte europea deiumani giudicando ...

...di aver macellato un innocente e sei un criminale che ha... Magari perché, come ha spiegato la madre di uno dei ragazzi,'...è lì che si srotola tutto il piattume sociologico con cui...'ha stabilito la Corte europea dei diritti umani giudicandocolpevole di averil diritto alla vita familiare e privata della bambina di cui non svela le generalità. Abbonati per ...... si è dichiarato colpevole di averle norme in materia di ...'indagine HSE ha inoltre rilevato che il trust non era riuscito ... La situazione in, indipendentemente dagli investimenti ...