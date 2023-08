L’Iran processa l’avvocato di Mahsa Amini | la giovane torturata e uccisa per il velo islamico

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 31 agosto 2023)per propagandache segue il caso di, la ragazza iraniana morta nel settembre dello scorso anno dopo essere stata arrestata con l’accusa di indossare, lo hijab, il tradizionale, in maniera non ortodossa è irregolare. In un tribunale rivoluzionario è iniziato, dunque, a Teheran il processo per “propaganda” controSaleh Nikbakht, che si trova in libertà provvisoria dopo essere stato arrestato lo scorso marzo con l’accusa – mossa dal ministero dell’Informazione di “propaganda contro il sistema”. Un’accusa probabilmente legata alle almeno nove interviste rilasciate dal legale si media stranieri in relazione alla vicenda di. ...