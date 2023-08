L' inflazione frena +5 | 5% in Italia e +5 | 3% nell' Eurozona

(Di giovedì 31 agosto 2023) L'continua are con una dato che ad agosto 2023, secondo le stime preliminari dell'Istat,e rilevazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare un aumento dello 0,4% su base mensile e del 5,5% su base tendenziale annua. Il dato di luglio si era attestato al +5,9%. Una dato positivo per imprese e consumatori dal momento che nel bollettino si rileva come la contrazione su base annua della crescita dei prezzi riguarda innanzitutto i consumi e, pur essendo ancora fortemente influenzata dalla dinamica dei Beni energetici, "riflette anche l'evoluzione favorevole dei prezzi di alcune tipologie di servizi (ricreativi, culturali e per la cura della persona e di trasporto) e il rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei beni alimentari, la cui crescita in ragione d'anno ...

Inflazione, ad agosto +0,4% mensile, frena a +5,5% tendenziale Il Sole 24 ORE

