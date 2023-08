L’industriale Agnelli | “L’energia costa tre volte di più di prima del Covid”

Leggi su notizie

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il presidente di Confimi Industria lancia l’allarmedel rientro e fa capire che le bollette lieviteranno ancora Un allarme serio che il governo deve prendere in seria considerazione. Per le aziende italiane, per le famiglie e per la competitività delle aziende stesse del nostro paese che poi, a lungo andare, ne pagherebbero un prezzo troppo salato. E a a lanciarlo è uno che ne sa tanto di queste cose perché le vive ogni giorno e perché è in continuo contatto con le imprese che non ce la fanno più. “Per le aziende italianeancora il triplo rispetto al periodo pre-pandemia e gli interessi sul debito sono aumentati di 20», a confidarlo è Paolo, presidente di Confimi Industria, l’associazione delle pmi manifatturiere, con oltre 45 mila iscritti. Paolo ...