Lindstrom | lezioni di Napoli verso la Lazio

Buongiorno Napoli, comincia un'altra vita o magari la stessa - tutta dribbling e fantasia - e per presentarsi, secondo lo stile social di quest'epoca che gli appartiene,è andato sul sicuro,...Buongiorno Napoli, comincia un'altra vita o magari la stessa - tutta dribbling e fantasia - e per presentarsi, secondo lo stile social di quest'epoca che gli appartiene,è andato sul sicuro,...

Lindstrom, primo allenamento con il Napoli: lezioni di napoletano verso la Lazio CalcioNapoli1926.it

Primo allenamento per il danese, che poi invita i tifosi in dialetto: "Guagliu’, vi aspetto allo stadio" ...Un tridente più “stretto” alle spalle del nigeriano. Kvara più lontano dalla fascia, come si è visto sull’assist per Di Lorenzo L’albero di Natale di ancelottiana memoria. Il 4-3-2-1. Il Napoli di Gar ...