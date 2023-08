Lindstrom al Napoli | l'agente di Politano | 'Matteo non è secondo a nessuno'

Ognuno ha le proprie piccole manie e Jesperha scelto di portarsi appresso qualcosa di sé: per arrivare da Francoforte a, la "29" è stata la sua compagna di viaggio e abbandonare quella coperta di Linus o semplicemente il ...Con l'arrivo dia centrocampo, il mercato delin entrata sembra essersi chiuso così. Occhi puntati dunque su quello in uscita, con Lozano e Demme i nomi che da tempo sono sulla lista delle cessioni. ...1 Ore calde in casa, dove dopo l'arrivo die il probabile addio di Lozano - è vicino al ritorno al Psv - potrebbe muoversi ancora qualcosa a centrocampo. In particolare in uscita, con Diego Demme che ha ...

Jesper Lindstrom ha svolto il suo secondo giorno di lavoro con il Napoli, il suo ambientamento nella squadra procede molto spedito.In Serie A arriva il colpo a sorpresa: il giocatore passa dal Milan al Napoli per la gioia del tecnico Rudi Garcia, che esulta ...