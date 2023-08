La7.it - Alla fine della sua visita a Caivano , Giorgialo ammette senza giri di parole: "Se siamo qui a quasi 10 anni di distanza dalla morte di Fortunata Loffredo , vuol dire che qui si è ...E sull'estradizione del padre di Saman è intervenuto il premier Giorgia: 'L'estradizione dal ... Determinazione, lavoro eche hanno dato frutti e che, unitamente alla collaborazione ...'Lo Stato, non il governo Draghi, ha preso unforte. Il governolo mantenga portando avanti le azioni già deliberate e finanziate', conclude la deputata di Azione.

L'impegno di Meloni a Caivano: Questa terra sarà bonificata dal crimine TGLA7

La premier, in visita sul luogo dello stupro, ha ribadito l’impegno del governo a essere più presente in aree come quella di Caivano. E il suo sostegno alle vittime ...La premier Ha avuto un lungo colloquio con don Patriciello e si è impegnata a riaprire il centro sportivo entro la prossima primavera ...