Limitazioni per Turris-Benevento | 300 biglietti per i tifosi giallorossi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 31 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLaha comunicato l’apertura della prevendita per il settore ospiti dello stadio Amerigo Liguori per l’incontro di serie C contro ilin programma il 3 settembre alle ore 20:45. Il prezzo del tagliando è di 18 euro, a cui aggiungere 2 euro per diritti di prevendita. Come deliberato dalla riunione GOS, è prevista la limitazione di 300 unità per la tifoseria beneventana. Le rivendite autorizzate per l’acquisto deisaranno: Tabacchi F.lli Collarile – Piazza S.Modesto 36 () Bar Lama dal 1963 – Via Vitulanese 3 (Montesarchio) La vendita terminerà alle ore 19 di sabato 2 settembre. L'articolo proviene da Anteprima24.it.