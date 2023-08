Lexus è l' auto ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia

ROMA -per il settimo anno consecutivo saràUfficiale della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, riconfermando il suo legame con il mondo del cinema. Al Lido di ......3% frutto di un +1,6% per il brand delle tre ellissi e di un +114,2% per la. La Nissan è ... Infine, prosegue il galoppo della Tesla: la Casa texana ha immatricolato 17.842, con una crescita ...... almeno nel segmento delle compatte ; per riferimento, ricordiamo che l'omologata per la ... lo stesso tempo è stato infatti registrato da vetture ben più illustri, come laLFA, la Ferrari ...

Lexus auto ufficiale alla Mostra d'Arte Cinematografica - Motori ... Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) – Lexus per il settimo anno consecutivo sarà Auto Ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica – La Biennale di Venezia, riconfermando il suo legame con il mondo del c ...Il mondo dello cinema e quello dei motori si ritrovano alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. (ANSA) ...