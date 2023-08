L' ex ufficiale Luca Orlandi resta asserragliato e lancia anche messaggi inquietanti

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ha postato un nuovo video sul suo canale Youtubel’ exdi complementoda ieri nella sua abitazione . In tutto 3, in uno dei quali haipotizzato la possibilità di gesti estremi dopo che i carabinieri si erano recati da lui per sequestrargli le armi che possedeva in maniera non più legittima. Da ieri nell’edificio, circondato dalle forze dell’ordine,...