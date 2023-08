L’ex militare armato ancora barricato in casa a Cordovado | l’ultimo video contro l’assedio | «Non voglio far male a nessuno»

(Di giovedì 31 agosto 2023) Luca Orlandi, il 55enne che ieri si è asserragliato insua a, in provincia di Pordenone, che avrebbe a sua disposizione diverse armi non ha nessuna intenzione di uscire autonomamente dall’abitazione. Sono trascorse quasi 24 ore da quando la palazzina è stata accerchiata dalle forze dell’ordine, mentre i negoziatori dei carabinieri continuano a tentare di convincerlo ad arrendersi. Intanto, nella notte l’uomo ha postato un altrosu YouTube della durata di pochi secondi in cui punta nuovamente il ditol’ingente dispiegamento di forze dell’ordine messo in campo per farlo uscire, nonostante lui – a suo dire – non abbia intenzione di fare del. Secondo la ricostruzione fatta finora dai carabinieri, il 55enne è un exin ...

Nel corso della notte,'uomo - un ingegnere che aveva fatto il servizioproprio nell'Arma negli anni Novanta - ha postato un altro video su YouTube di pochi secondi in cui stigmatizza ...Continua a lanciare messaggi allarmanti Luca Orlandi,ufficiale di complemento asserragliato da ieri nella sua abitazione di Cordovado , in provincia di Pordenone. Nelle ultime ore ha pubblicato un nuovo video sul suo canale Youtube scrivendo frasi ...'obiettivo delle forze dell'ordine resta quello di convincere'uomo - che di fatto da quasi due anni e mezzo non esce di casa se non in casi eccezionali - a consegnarsi senza dover fare irruzione. ...