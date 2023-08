L’ex di Arisa | “Sicuri che le piaccia l’organo sessuale maschile? Bocca mia taci”

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 31 agosto 2023) Nei giorni scorsi, Rosalba Pippa in arteè finita fra i trending topic di Twitter dopo aver postato una selezione di suoi scatti senza veli sui social. La cantante lucana si è mostrata come mamma l’ha fatta per catturare l’attenzione dei follower e lanciare un appello. “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi – ha scritto – Max 45 anni, economicamente autosufficienti a cuisolo e da mattifemminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con, suo alter ego artistico. Si offre ‘verità, corpo, anima, cervello’ fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona ...