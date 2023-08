L’evoluzione dei giornali in Italia a partire dalle infrastrutture digitali

(Di giovedì 31 agosto 2023) Si fa presto a dire Content Management System. Oggi, quando l’informazione ormai sembra essere transitata dai siti web delle varie testate alla pubblicazione diretta sui social network, percepiamo come davvero distanti i tempi in cui il passaggio dal cartaceo al digitale aveva rappresentato una novità dirompente. Il percorso è stato, tuttavia, graduale e non privo di ostacoli. E se il mondo dell’editoria digitale è quello che vediamo oggi, con le sue commodity e con la relativa semplicità di realizzare, pubblicare e distribuire un testo in formato di articolo digitale, il merito è di persone come Alessandro Vento, figura a cui Giornalettismo ha dedicato il monografico di oggi. LEGGI ANCHE > Da D-Share agli ultimi progetti: «Il concetto di taylor made applicato al CMS» Evoluzione dei CMS, in cosa l’ha dato un contributo Prima dei CMS veri e propri, le ...

... "Qui sono arrivati per il lancio 2933 clienti, per vedere ... motore longitudinale,del V6, biturbo da 3.0 litri e ... Una storia che per il pubblico "normale", quanto prima saluterà'...... assicurandosi la propria sopravvivenza e il proprio successo in un panorama in continua. Non c'è da stupirsi, dunque, che questo bersaglio redditizio abbia attirato'attenzione...... moltiquali ancora attivi e visitati, contemplati e ...'attività vulcanica del Paese è diventata con gli anni una vera e propria ... A causa dell'attività in continuadel vulcano,'area ...