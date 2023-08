L’Europa condanna l’Italia | vogliono imporci l’utero in affitto

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 31 agosto 2023) È di poche ore fa la notizia delladel, da parte della Corte europea dei diritti umani, per aver violato i diritti di una bambina ucraina – nata nel 2019 – impedendo il riconoscimento legale del rapporto di filiazione con il padre biologico, e facendo di lei un’apolide. La Corte di Strasburgo ha stabilito inoltre che il Bel Paese dovrà pagare 15 mila euro alla bimba per danni morali e 9.536 euro per le spese legali sostenute da padre biologico e madre intenzionale, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione. La sentenza Nella sentenza, si legge che la bimba “è stata tenuta fin dalla nascita in uno stato di prolungata incertezza sulla sua identità personale”. E ancora, che “i tribunali italiani hanno fallito nell’adempiere all’obbligo di prendere una decisione rapida per stabilire il rapporto giuridico della bimba con ...