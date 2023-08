L’estate è davvero finita? Incredibile ribaltone delle temperature! Ecco le previsioni del meteo

Leggi su grantennistoscana

(Di giovedì 31 agosto 2023) Seti manca già e di queste temperature autunnali non ne vuoi più sapere,quali sono ledel: cambia tutto, ancora Anche quella del 2023 è stata un’estate caratterizzata dalle ondate di caldo. Impossibile non ricordare quella tremenda di luglio, che ha portato in molte città italiane temperature oltre i 40°C e tassi di umidità elevatissimi. Anche agosto non è stato da meno, con l’anticiclone Nerone che ha sconvolto tutta l’Italia nelle due settimane centrali del mese. Sebbene quindi maggio e una parte di giugno siano stati inaspettatamente freschi e molto piovosi, il caldo che era stato preventivato in effetti s’è fatto vedere e soprattutto sentire.però cosa succede ora., cambia di nuovo tutto:le ...