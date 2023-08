Legionella killer | Paese duramente colpito | sale bilancio vittime

Leggi su notizie

(Di giovedì 31 agosto 2023): l’ultimo aggiornamento che riguarda lenon è affatto dei migliori Purtroppo nelin questione non si sta facendo altro se non parlare della ‘‘. Ci troviamo in Polonia, precisamente a Rosovia (Rzeszów) dove ildelledi questa epidemia è salito nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da fonti e media locali pare che il numero dei morti sia aumentato a 16. Una vera e propria epidemia quella scoppiata nella città sudorientale. A pochi chilometri dall’Ucraina. La preoccupazione degli esperti, in questo momento, è che il numero possa aumentare con il passare dei giorni.(Ansa Foto) Notizie.comLe autorità ...