Leclerc - Sainz | è un testa a testa nel GP d' Italia a Monza | quote e pronostici

(Di giovedì 31 agosto 2023)contro, una gara nella gara: il Gran Premio d', attesissimo, è anche questo, cioè una sfida in casa Ferrari, un vero e proprio scontro diretto che può accendere l'...

A CONFRONTO Il testa a testa tra i due piloti della Ferrari pende tutto a favore del pilota monegasco nonostante il ritiro nel GP d'Olanda.davanti aviene offerto da ......da Carlos, ma a livello di passo anche la Alpine ad esempio è stata superiore e, telemetria alla mano, la SF - 23 era addirittura la peggior macchina in Curva - 1, la Tarzan. Charlesin ..."One team, one dream" campeggerà sul casco di, sicuro che "a Monza può succedere di tutto". ... Ribadendo un concetto espresso anche da Carlos: "I tifosi fanno la differenza nei momenti ...

Le Grand Prix d'Italie sera l'occasion, au travers de livrées spéciales, de rendre hommage à la victoire aux 24 Heures du Mans pour Ferrari et, du côté d'Alfa Romeo, de célébrer la sortie de sa 33 Str ...Le Grand prix d’Italie aura lieu ce week-end à Monza. L’occasion pour Ferrari et Alfa Romeo, les écuries italiennes, de parer leur voiture d’une livrée spéciale. De quoi ravir les «tifosis» italiens, ...