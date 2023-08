Lecco | Di Nunno tuona | “Giocare a Padova mi costa 50 000 euro Così ci rovinano”

(Di giovedì 31 agosto 2023) “Se ci costringeranno aanche solo 5 volte a, ci, sarebbe un bagno di sangue. Io non vengo dai piani alti, sono un povero disgraziato con la passione per il calcio”.il presidente del, Paolo Leonardo Di, si sfoga al Corriere della Sera commentando la situazione che sta vivendo la squadra lombarda, che finalmente ieri ha ottenuto la certezza dila Serie B: “Solo il campo, per una partita di neanche due ore, viene armi 30mila. Una cifra che in un attimo sale a quota 50mila se si considera tutto il resto, il viaggio di andata e quello di ritorno, la notte in hotel, i pasti, senza tralasciare la scomodità di dover partire il giorno prima del match”. SportFace.

Il vulcanico presidente delPaolo Dinon ha nascosto le sue perplessità in merito alle spese da sostenere per giocare tutte le gare interne all' Euganeo , indicato in sede di iscrizione ...Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone B Squadra Perugia Alla fine l'ha spuntata il. Un verdetto, quello emesso stamattina dal Consiglio Di Stato, che non può che far discutere ...Paolo Di, che ...Ancora più improbabile che il club del Presidente Dipossa vincere il campionato di Serie B: gli operatori quotano l'eventualità a quota 100.00. Decisamente più probabile che ildebba ...

Lecco, Di Nunno: "Giocare a Padova ci costa 30mila euro a partita solo per il campo" TUTTO mercato WEB

Il Lecco esordirà domenica all’Euganeo di Padova alle 18.30 contro il Catanzaro. Lo spostamento di orario, inizialmente previsto per sabato alle 20.45, è stato ufficializzato ieri sera dalla Lega Seri ...Brescia e Lecco in Serie B, Perugia in Serie C e Reggina in Serie D: il nuovo scenario dei campionati italiani dopo il verdetto del Consiglio di Stato ...