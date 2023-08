Lecco | accoltellato un 23enne | muore davanti alla madre

La Polizia ha rintracciato e fermato l'assassino di Malcom Mazou Darga, il 23enne originario del Burkina Faso, residente a Calolziocorte (nel primo pomeriggio di martedì sui binari della stazione di Calolziocorte e morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Manzoni di. Le indagini, coordinate dalla Procura della ...... 'Ladro sì, ma con un cuore' 30/08/23 Fotogallery - Corteo antistupro a Caivano: in piazza solo 200 persone 29/08/23 FOTOGALLERY - Calolziocorte (),in stazione davanti alla madre: ...... 'Ladro sì, ma con un cuore' 30/08/23 Fotogallery - Corteo antistupro a Caivano: in piazza solo 200 persone 29/08/23 FOTOGALLERY - Calolziocorte (),in stazione davanti alla madre: ...

Un giovane è stato accoltellato a morte sulla banchina di una stazione nel Lecchese AGI - Agenzia Italia

Un ragazzo di 23 anni, Malcom Mazou Darga, originario del Burkina Faso, è morto ieri pomeriggio dopo essere stato accoltellato sulla banchina della stazione di Calolziocorte, in provincia di Lecco. Il ...Un giovane di 25 anni è stato arrestato e portato nel carcere di Lecco per l'omicidio di Malcom Darga Mazou, il ragazzo di 23 anni ...