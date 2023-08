Le richieste di sussidi alla disoccupazione calano negli Usa

USA,disoccupazione nella settimana del 29 settembre su base settimanale (WoW) 228K unità , in calo rispetto al precedente 232K unità (la previsione era 235K unità). 31 - 08 - 2023 14:35In aumento anche i future sugli indici americani , dopo i dati sull'inflazione americana (in rialzo a luglio) e sulledidi disoccupazione (in calo a un livello inferiore alle ...Ledialla disoccupazione negli Stati Uniti, la scorsa settimana, sono calate di 4.000 unità a quota 228.000. Gli analisti scommettevano su 235.000. . 31 agosto 2023

USA, richieste sussidi disoccupazione in calo oltre le attese LA STAMPA Finanza

Le richieste di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti, la scorsa settimana, sono calate di 4.000 unità a quota 228.000. Gli analisti scommettevano su 235.000.USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 29 settembre su base settimanale (WoW) 228K unità, in calo rispetto al precedente ...