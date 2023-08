Le prime impressioni di Garcia su Cajuste

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 31 agosto 2023) Jens-Lys Michelè arrivato in questa sessione di mercato a Napoli. Gli azzurri hanno sborsato nelle casse del Reims tredici milioni di euro. Nello scacchiere della formazione azzurra lo svedese non è un titolare ma è una dellescelte a partita in corso. Ha preso il posto in rosa di Tanguy Ndombelè che L'articolo