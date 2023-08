Le possibili avversarie del Milan in Champions League | chi evitare nel sorteggio e su chi puntare Tutte le fasce

(Di giovedì 31 agosto 2023) La UEFA2023/2024 è pronta a ripartire. Nella serata di ieri abbiamo conosciuto le ultime squadre in grado di staccare un pass per la fase a gironi e oggi, invece, avverranno i sorteggi per la fase a gironi dell’ultima massima competizione europea per club a 32 squadre. Il torneo partirà con le prima prima giornate tra il 19 e il 20 settembre e vedremo scendere in campole formazioni, comprese le quattro italiane presenti nella lunga lista. Sono presenti infatti il Napoli, inserito nell’urna delle teste di serie grazie allo Scudetto vinto, e poi ancora l’Inter, in seconda fascia. Ma non vanno ovviamente dimenticate Lazio e soprattutto. Soffermiamoci proprio sui rossoneri guidati da mister Stefano Pioli e su quella che potrebbe essere questa nuova edizione della...

Oggi alle ore 18:00 a Montecarlo (diretta TV in chiaro su La20 Mediaset) è in programma il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2023 - 24. Sono 32 le squadre interessate divise in ...Tutto pronto per il sorteggio dei gironi dell'Europa League 2023/2024 e la Roma è presente in prima fascia: ecco tutte ledei giallorossi. La formazione di Mourinho, finalista perdente della passata edizione, spera di non pescaredure, ricordando come soltanto la prima del raggruppamento ...Definite le 32 squadre che parteciperanno all'edizione 2023/2024 della Champions League. Il Napoli è in 1fascia, quella dei vincitori in carica dei campionati nazionali e delle coppe europee. L'Inter ...

Champions League, le possibili avversarie delle italiane Sky Sport

Arriva il giorno della Champions League. Questo pomeriggio a Montecarlo si terranno i sorteggi per decidere gli otto gironi della prima fase valida per la Coppa dalle Grandi Orecchie, con vista sulla ...Tutto pronto per la Champions League 2023/24. La competizione più importante in Europa sta per tornare, ma prima i sorteggi. Oggi alle 18 andranno in scena quelli della fase a ...