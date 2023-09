Le città circolari di Deloitte sono un nuovo modello di economia sostenibile

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 31 agosto 2023) L’circolare non è altro, in fin dei conti, che lacircolare. E’ questo il tema di un interessante programma di Open Innovation lanciato da Officine Innovazione eClimate & Sustainability, che è intitolato proprio “CircularCity Innovation Lab” e che propone undi gestione di risorse, servizi e infrastrutture, che abbia al centro la sostenibilità e come protagoniste tutte le realtà (aziende, start-up, istituzioni) che gravitano attorno al sistema. Ilè dunque volto a identificare e accelerare, insieme ad aziende e organizzazioni leader, le soluzioni di start-up/scale-up più promettenti che operano nei settori legati allatà urbana: dall’edilizia alle infrastrutture, dai prodotti e materiali ...