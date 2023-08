Le auto Byd sbarcano in Italia e conquisteranno il mercato | ecco perchè stupiscono tutti

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il nuovo marchiomobilistico cinese Byd propone finalmente i suo modelli di punta anche nelno: suv, berline e family car elettriche dal prezzo contenuto. In pochi mesi, la Byd è diventata leader nel settore delleelettriche, superando per volume di produzione anche la Tesla. Grazie all’ottimo rapporto prezzo-qualità questeelettriche cinesi si preparono a conquistare anche le stradene. La BydCo., Ltd. (Byd sta per Build Your Dreams) è la filialemobilistica del produttore multinazionale cinese quotato in borsa BYD Company, con sede a Xi’an, nella provincia dello Shaanxi. I veicoli cinesi elettrici alla conquista dell’(Foto: Instagram @byd global) – ilovetrading.itFondata nel gennaio ...