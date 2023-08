Le 5 nuove serie TV da non perdere a settembre 2023?

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 31 agosto 2023) Il mese dinotoriamente coincide con l’inizio della stagione televisiva. Letelevisive, in realtà, non si fermano mai, neanche in estate. Abbiamo visto infatti che ad agosto ci sono state diverse uscite interessanti. In questo periodo dell’anno, però, si concentrano spesso tantissime novità. E ilnon è da meno. Le varie piattaforme di streaming provano a piazzare il loro cavallo vincente e conquistare il pubblico. Ecco una Top 5 delleTV più interessanti in arrivo a. Tahir’s House – 6: direttamente dall’Arabia Saudita, su Netflix debutta unairriverente incentrata sulle vicende della famiglia Tahir che tenta disperatamente di salvare la propria pescheria dal fallimento. Tra situazioni ...