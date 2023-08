Lazio | retroscena Mandas | il portierino soffiato ad altre due squadre di Serie A

IL- Sino a quest'oggi, l'intenzione e la volontà dell'ex Milan e Inter erano chiare. Bonucci attendeva la mattinata di oggi per capire se ci fossero stati spiragli per aprire a un ...Nella stessa sezione troviamo ildi Cremonesi e Galluzzo ('Manovra, Vannacci e voto. Le tensioni Meloni - Salvini'). Subito sotto spiccano le dimissioni di De Angelis dalla Regione('...Commenta per primo Oggi è (davvero) il giorno di Guendouzi alla. Ieri sera c'è stato un nuovo incontro tra gli agenti del centrocampista e Lotito per ... Undella trattativa per il ...

I dettagli dell'accordo tra Bonucci e l'Union Berlin e il retroscena ... 90min IT

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rimane attivo sul fronte calciomercato per accontentare Garcia: retroscena e doppio colpo ...Bonucci si appresta a trasferirsi a Berlino, precisamente all'Union Berlino. Il difensore però sperava in un'accelerata last minute della Lazio.