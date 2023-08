Lazio | Lotito spinge per Bonucci | decisione di Sarri in extremis

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 31 agosto 2023) Lacontinua a riflettere sul futuro di Leonardo, difensore della Juventus in uscita. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Claudiostarebbe continuando ad insistere nel tentativo di portare Leonardoalla. Il difensore, finito fuori rosa alla Juventus, ha già accettato la destinazione. Per chiudere definitivamente l’operazione manca solo l’ok di Maurizioche potrebbe arrivare in queste ultime ore di calciomercato. Sono attesi sviluppi immediati. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24