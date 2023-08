Lavoro | come funziona il nuovo portale pubblico per chi lo cerca

(Di giovedì 31 agosto 2023) Si chiama Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, è attivo dal primo settembre ed è obbligatorio iscriversi per poter ricevere il supporto per la formazione e il, la misura che sostituisce il reddito di cittadinanza

... che viene descrittouna storia incentrata sull'esperienza umana, con il protagonista che ... una giovane laureata che decide di lasciare il suoin una città portuale per cercare fortuna ...12.10 Colle: morti sul"un oltraggio" "Tutti quanti abbiamo pensatomorire sulsia un oltraggio ai valori della convivenza": così il presidente Mattarella a Torre Pellice (TO) partecipando al convegno "Il sogno europeista è nato qua". Il presidente ha ...'E'se in Italia il Covid non fosse mai esistito. Complici il tetto di spesa sul personale sanitario che impedisce di assumere, la fuga dei medici dalle condizioni diesasperanti che si ...

Supporto formazione e lavoro: come fare la domanda. Guida in 5 mosse al nuovo sussidio QUOTIDIANO NAZIONALE

TORRE PELLICE (TORINO) (ITALPRESS) – Per le vittime dell’incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo, nel Torinese, è stato osservato un ...Di stage in stage, formati, titolati ma con retribuzioni che si riducono a un rimborso spese o con finti tirocini. Gli studi dimostrano che gli under 36 sono ...