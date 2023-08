“Lavorava da due anni | non si può morire così” | la disperazione dei familiari del 22enne Kevin Laganà

Leggi su tpi

(Di giovedì 31 agosto 2023) Ladeidel“Non si può”: a parlare è Melania, che per il, il più giovani dei 5 operai investiti da un treno sulla linea Torino-Milano, era come una mamma. “Non aveva paura di nientedi giorno e di notte. Da dueaveva trovato questo lavoro” racconta la donna a La Repubblica. “Non erano figli miei ma li ho cresciuti ioe suo fratello. Ho vistol’ultima volta ieri sera a cena, poi è uscito come sempre per lavorare. Non ho mai pensato che fosse un lavoro pericoloso, in teoria non lo è, quando fai manutenzione e non c’e nessuno sui ...