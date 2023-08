L’Aquila | così la Perdonanza diventa anche un grande evento pop Biondi | “Raccontiamo la nostra bellezza riconquistata”

(Di giovedì 31 agosto 2023) Con lo spegnimento del Fuoco del Morrone e il concerto di Gianni Morandi si è chiusa ufficialmente ieri sera ala 729esimaCelestiniana. Il rito, che è patrimonio immateriale dell’Unesco, è conosciutocome il “primo Giubileo della storia” e concede indulgenza plenaria a chiunque, confessato e comunicato, entri nella basilica di Santa Maria di Collemaggio. Ma le celebrazioni, che hanno preso il via il 23 agosto, rappresentanounafesta laica, negli ultimi annita il simbolo della rinascita di questa città che a vederla oggi quasi ci si dimentica del devastante terremoto del 2009. LaCelestiniana e la rinascita delIl corso del, impresso nella memoria di tutti come ...

ho incominciato a immaginare quanto sarebbe stato ...Bio le difficoltà legate alla mancanza della vista vengono superate con'...Borgia - in programma domani alle ore 19 al Teatro Nido dell'... tradotto letteralmente dall'albanese "" come il simbolo ... alla produzione, affidata a Pashabeats con'aggiunta della voce di ...ogni traccia del suo primo album da solista ha una sua ...... rimane valido il quadro probatorio su cui si fonda'intera ...cautelare per il primario dell'ospedale San Salvatore dell', ... 'garantendo,, il buon andamento della Sanità pubblica nell'...