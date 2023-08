Landini | domani sciopero 4 ore Rfi per la morte degli operai

(Di giovedì 31 agosto 2023) "L'indignazione e il cordoglio nonbastano più, è il momento di agire, questa strage va bloccata immediatamente:si fermeranno per quattro ore, per unonazionale, i dipendenti della ...

...crescere a Palazzo Chigi l'allerta sul clima che potrà trovare la presidente del Consiglio... Maurizio, ospite di In Onda su La7., che questa sera partecipa alla festa del ...... è il momento di agire, questa strage va bloccata immediatamente:si fermeranno per quattro ... Così, in una nota, il segretario generale della Cgil, Maurizio, in merito all'incidente ...: 'sciopero di 4 ore' 'L'indignazione e il cordoglio non bastano più, è il momento di agire, questa strage va bloccata immediatamente:si fermeranno per quattro ore, per uno ...

Brandizzo, Landini (Cgil): da domani scioperi nazionali e territoriali Agenzia askanews

Roma, 31 ago. (askanews) - 'L'indignazione e il cordoglio non bastano più, è il momento di agire. Questa strage va bloccata immediatamente: domani ..."L'indignazione e il cordoglio nonbastano più, è il momento di agire, questa strage va bloccata immediatamente: domani si fermeranno per quattro ore, per uno sciopero nazionale, i dipendenti della soc ...