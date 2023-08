Lady Diana | 3 segreti beauty non ancora svelati

Leggi su amica

(Di giovedì 31 agosto 2023) Scomparsa nell’ormai lontano 1997,è più viva che mai. Lo è nella memoria di chi l’ha amata e ammirata, ma anche nelle foto che la ritraggono, nei suoi insegnamenti e nello stile immortale che,oggi, ispira e conquista le tendenze. Merito dei continui revival anni ’80 e ’90 proposti dalla moda, certo, ma anche del carisma e della personalità unica diD, “principessa del popolo” ieri come oggi. DiSpencer si è scritto e ipotizzato tantissimo, scivolando persino verso teorie del complotto che la vorrebbero viva e nascosta, assassinata per ordine di Carlo o uccisa perché incinta del compagno Dodi al-Fayed. Eppure, forse, della principessa del Galles non sappiamotutto. Dettagli emersi attraverso interviste e dichiarazioni di chi l’ha conosciuta e ...