La strage senza fine | un altro ciclista ucciso nel Pavese

(Di giovedì 31 agosto 2023) AGI - Unè stato investito eieri sera sulla strada provinciale 192 a Gravellona, in provincia di Pavia. Lo riporta la Provincia. La vittima, ancora da identificare, è stata colpita da dietro da un suv che procedeva nella stessa direzione. È stata sbalzata sul parabrezza ed è poi caduta in un campo di riso adiacente alla strada. L'uomo di origini asiatiche è morto sul colpo e i soccorsi del 118 si sono rivelati purtroppo inutili. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica sono affidate ai Carabinieri.