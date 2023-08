La sepoltura di Prigozhin moltiplica il peso sulla memoria di Brodskij

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 31 agosto 2023) Povero, povero Pavese. Poveri tutti. Le cronache hanno segnalato chetomba di Evgenij– a ieri visitabile, hanno stabilito le autorità – accanto alla fotografia del sepolto e a una profusione di rose rosse, figurano i versi di una celebre poesia di Iosif, “Natura morta”. E’ del 1971, un anno prima dell’esilio. In rete la trovate recitata da lui, vale la pena, anche senza sapere il russo. E’ numerata in dieci strofe, ciascuna di quattro quartine. La parte scelta a San Pietroburgo, nel cimitero depistato di Porokhovskoye, dev’essere, se non sbaglio, l’ultima, e più famosa, temeraria fino a suggerire una vicinanza fra il capobanda della Wagner e Gesù Cristo. La madre chiede al Cristo: - Tu sei mio figlio o Dio? Tu inchiodato alla croce. Come ritornare a casa? Come attraversare la ...