La salma di Prigozhin si avvolge di silenzio | il contrasto di un uomo divenuto troppo popolare

(Di giovedì 31 agosto 2023) Nel video diffuso a cura disul canale Telegram della Wagner il 21 agosto scorso, il primo e ultimo dopo il golpe “sospeso” o abortito solo due mesi prima, quello che fu il padre-padrone della Wagner armato fino ai denti aveva lanciato un promo per rivendicare la centralità, l’abnegazione e l’intatta operatività dei suoi temibili mercenari. La location il suo regno indiscusso, l’Africa, senza precisazioni dettagliate, le parole chiare e persuasive “noi siamo al lavoro a più di 50 gradi, come ci piace per rendere la Russia ancora più grande su tutti i continenti e l’Africa ancora più libera. La Wagner sta continuando a svolgere i compiti che le sono stati assegnati al meglio”. La finalità pratica dell’appello il reclutamento di nuovi soldati. Ma il video riconferma soprattutto che l’che aveva riportato le più evidenti vittorie simboliche ...