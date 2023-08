La Rai allontana Candelaria Solorzano dal cast del Mercante in Fiera | dopo un video in cui sembrava farsi uno spinello

... e che quanto avvenuto crea un indubbio imbarazzo e serie difficoltà." A confermare la notizia, anche l'esperta di gossip, Deianira Marzano: "Pare che laabbia già fatto fuori Candelaria ...... infatti sono state messe insieme tante case di produzioni come O'GROOVE conCINEMA TRAMP LTD, ... Licon le battute e con il carisma da mattatore qual è. E' affascinato da come la ...Nadia si. Poi, curiosa, torna e tenta di liberare il "prigioniero". La parete che li ... una produzione Rosamont conCinema, in coproduzione con Cacha Films, prodotto da Marica Stocchi e ...

La Rai allontana la nuova Gatta Nera, Candelaria Solorzano, dopo che su Instagram sembrava farsi uno spinello Corriere della Sera

La modella argentina Candelaria Solorzano è stata estromessa dal cast del nuovo Mercante in fiera nel ruolo della Gatta Nera.La modella è finita in una storia in cui sembrerebbe essere alle prese con una canna. «Si tratta di un messaggio molto distante da quello che volevamo dare» ...