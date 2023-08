La Promessa trame 4-8 Settembre 2023

(Di giovedì 31 agosto 2023) 4C’è molta preoccupazione per Manuel. Il ragazzo è tornato a Ladopo l’incidente ma è privo di sensi e non risponde agli stimoli. I medici riferiscono che il ragazzo rimarrà così per un bel po’ e Jimena, per questo, non può neanche avvicinarsi al suo fidanzato L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

Laall'8 settembre Padre Camilo continua a destare molti sospetti in Simona e Candela , che parlano male di lui. Petra mette al corrente l'uomo di quanto sta accadendo alle sue spalle ...e Anticipazioni La: Candela mette lei e Simona nei guai con Petra Petra scoprirà Candela e Simona a confabulare ancora una volta. La cameriera chiederà alle due cos'abbiano di cosa ...e Anticipazioni La: Simona sospetta di Camillo Camillo non interrogherà solo Jimena ma vorrà sapere anche cosa nasconda Simona . Il finto prete ha notato che la cuoca non vuole parlare ...

Anticipazioni La Promessa, trame dal 2 al 8 settembre 2023: Jimena e Cruz sfruttano l'amnesia di Manuel (VIDEO)

Nelle puntate 4-8 settembre de La promessa, il nuovo maggiordomo Gregorio arriva a palazzo mentre Manuel, non ricorda che Jimena è la sua fidanzata ...Negli episodi de La Promessa in onda il 4 e il 5 settembre le condizioni di Manuel peggioreranno, Curro guiderà le ricerche per trovare il barone ...