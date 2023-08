La premonizione dell' operaio travolto dal treno | È uscito il crocifisso | Dio mi vuole dire qualcosa

Leggi su iltempo

(Di giovedì 31 agosto 2023) Michael Zanera, 34 anni di Vercelli, è uno dei cinque operai mortidalMilano-Torino a Brandizzo. Poche ore prima di morire aveva postato sul suo profilo social un'mmagine che adesso appare come un'inquietante. La foto riprende un binario sul quale l'uomo sta lavorando, e la saldatura assume la forma di una croce. Il commento di Zanera, scritto sopra la foto: "È la prima volta che mi succede che mentre saldo la rotaia mi èil. Dio misicuramente, nonostante lo richiamo tutti i giorni ultimamente perché non è un bel periodo per me". Le vittime sono tutti dipendentia Sigifer di Borgo Vercelli, azienda specializzata nei lavori di manutenzione e armamento ...