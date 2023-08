La Peace Orchestra Project per una musica priva di confini e conflitti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 31 agosto 2023) La guerra in Ucraina ha sconvolto la sensibilità anche di alcuni musicisti e compositori, che per mestiere sono abituati a una visione cosmopolita, avvalendosi di collaborazioni provenienti da tutto il mondo, pronti a stringere rapporti d’amicizia con chi è compagno d’arte ovunque esso provenga. Con questo spirito il giovane pianista Federico Gad Crema ha creato la, un’composta da giovani dai 18 ai 25 anni, fusione fra il progetto brasiliano Neojiba, che da anni favorisce l’inclusione nel mondo delladi talenti socialmente svantaggiati dello stato di Bahia attraverso un composito progetto di assistenza pedagogica e psicologica, e l’Giovanile Italiana, divenuta nei suoi 39 anni di attività un punto di riferimento fondamentale per ...