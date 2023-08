La mia risposta Il generale Vannacci | ecco chi lo vuole candidare

(Di giovedì 31 agosto 2023) «La miaè: grazie». Risponde così ilRobertoall'apertura fatta da Andrea Crippa, vice segretario del Carroccio («Le porte della Lega sono spalancate»), avanzando l'idea di una candidatura per ilalle prossime europee. Come accaduto nel recente passato ilha preferito lasciarsi aperte tutte le porte. Non ha detto “sì”, ma nemmeno ha rifiutato. Anzi. «Chiunque mi offra un ruolo nel ramo della politica, dell'imprenditoria o dell'industria o in qualsiasi altro settore è perché crede in me e nelle mie qualità e io lo ringrazio. Poi dico anche che faccio il soldato e che per ora voglio continuare a fare il soldato. Sarò io a decidere sul mio futuro quando lo riterrò opportuno. Altra cosa importante: sono un uomo di parola e quando deciderò di cambiare mestiere ...

'Rivolgo tutta lasolidarietà e vicinanza, politica e umana, alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le ... Una visita importante, per dare unaa quei tanti cittadini che hanno ...I film bellici, ripeto, non sono lacup of tea . Di rado lo sono per le esponenti del mio sesso. Laaccreditata da molte fonti, e mai smentita, è rimasta celebre nella storia della ...Per Favino: "casaè sempre stata 'dove si mangia in 6 si mangia in 8': forse è un punto di ... sopravvissuto, che gli domanda "perché ci avete salvati": "perché siamo italiani" ,questa ...

Generale Vannacci si candida con la Lega "La mia risposta..." Liberoquotidiano.it

La 28enne, originaria di Medicina, in provincia di Bologna, viveva a Milano, dove faceva la copywriter e la traduttrice. Amava i libri e il suo sogno era lavorare in una biblioteca ...La risposta della ragazza, ormai adolescente ... non ho più pubblicato un’altra immagine né condiviso alcun dialogo sui social media relativo a mia figlia. Ho anche rimosso tutti i post precedenti da ...