La manina dietro il boom di sbarchi Migranti | complotto contro Italia e Meloni

(Di giovedì 31 agosto 2023) C'è una mano stranieraall'ondata di immigrati irregolari che si è abbattuta sull'? Una regia internazionale si è data l'obiettivo di destabilizzare politicamente il nostro Paese a colpi di barconi? A palazzo Chigi stanno molto attenti a non usare simili termini. Però la mossa fatta da Giorgianell'ultimo consiglio dei ministri conferma che il sospetto c'è: uno scenario simile è preso in considerazione. Si spiega anche così il ruolo centrale che la presidente del consiglio ha affidato ai servizi segreti, gli unici che possono avere le informazioni ed elaborare scenari accurati su simili manovre. Le parole della premier diffuse al termine della riunione di lunedì meritano di essere rilette con attenzione. Ha detto ai ministri che occorre «stringere le maglie, dare segnali chiari ai trafficanti e serve un ...

...la morte improvvisa del comandante mercenario nell'incidente di Tver. Le ipotesi che suffragano questa come ogni altra ipotesi sono però ad oggi nulle. E non è da escludere che una "" ...Il Corriere continua a intravedere ladi Putinl'opera del generale Vannacci che, nel suo libro, ha osato perfino citare la Russia in termini non denigratori (la faccenda si ingrossa). ...Sostiene, infatti, chegli appalti vinti dalla società collusa con Mercurio ci sia ladi alcuni politici della giunta di allora, quella di Flavio Tosi, che dal 2007 al 2017 ha governato ...

Cicchitto: “Dietro Vannacci si può vedere la mano di Putin. Vogliono spaccare la maggioranza” la Repubblica

30 ago 2023 - Stash racconta com’è nata la canzone e si fa un’idea di quello che è accaduto e del successo estero ...E ti pareva se i russi non dovevano spuntare pure dietro il libro del generale Vannacci. In principio fu la presunta manina di Francesco Storace e Gianni Alemanno. Poi l’altro giorno l’ipotesi era che ...