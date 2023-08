La Madonna pellegrina di Fatima arriva ad Aranova

(Di giovedì 31 agosto 2023) Fiumicino – Il litorale romano si prepara ad accogliere con tutti gli onori ladi, che farà tappa addal 17 al 29 settembre. L’immagine sacra arriverà nella località di Fiumicino a bordo di un elicottero che atterrerà alle 18 nel piazzale del supermercato Conad di via Aurelia. Quindi sarà portata nella parrocchia dedicata proprio alla Vergine apparsa alla Cova di Iria oltre un secolo fa. Per più di una settimana fedeli e pellegrini potranno venerarla e rivolgerle preghiere. Scolpita seguendo le indicazioni di Suor Lucia, la prima immaginedi Nostra Signora difu offerta dal vescovo di Leiria e coronata solennemente dall’arcivescovo di Evora il 13 maggio del 1947. A partire da questa data, l’immagine ha percorso, diverse volte, il ...

