La Germania è sempre più vicina alla legalizzazione della cannabis

(Di giovedì 31 agosto 2023) Quando si pensa agli argomenti più polarizzanti, soprattutto in Italia, quello che riguarda lae la suaè quasiin cimalista. Sembra una regola aurea: intavolare una conversazione pacifica e oggettiva sullasignifica accettare di trasformarsi in don Chisciotte, una versione moderna del celebre personaggio di Cervantes che però, invece dei mulini a vento, è conscio (oppure no) che dovrà affrontare pregiudizi e una serie incalcolabile di banalità. «L’Italia resta, insieme a pochi altri, uno dei paesi con le leggi più severe. Perché la guerra contro la droga in Italia è principalmente indirizzata a una sola sostanza, la meno pericolosa, ovvero la», dice Antonella Soldo, attivista ed esperta di politiche sugli stupefacenti, ...