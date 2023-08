“La gente parla | ma noi non siamo matrioske” Arianna Rapaccioni in ricordo di Michajlovic | contro le critiche

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 31 agosto 2023), moglie del compianto Sinisa Mihajlovic, torna are del marito dopo la sua morte. Lo fa in un’intervista a Chi, rilasciata poco dopo il suo rientro dalle vacanze a Porto Cervo, in Sardegna. Al settimanale, la donna racconta i primi mesi senza di lui. “Aprire la casa senza di lui non è stato facile. Immaginavo di vederlo la sera nel nostro patio, col sigaro. Insieme ai miei figli però ciimposti di ripartire, perché lui avrebbe voluto questo, ma mi manca come l’aria” dice alla rivista, come riportato da Today. L’allenatore era venuto a mancare lo scorso 16 dicembre, all’età di 53 anni, a causa della leucemia, scoperta nel 2019. “Lo sento ovunque, girare per casa. Trovo ovunque i suoi scarpini e le sue tute e tutte le volte ricevo uno schiaffo”, continua. Poi, ...